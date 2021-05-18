18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XXII Международная выставка "Весна в Гомеле" пройдет 20-27 мая на сайте https://vesna.ccigomel.by, сообщили БЕЛТА организаторы.

Этой "Весной в Гомеле" будет сделан акцент на углублении межрегиональных контактов. В программу мероприятий включены онлайн-встречи формата R2R (Region 2 Region) с участием представителей органов власти, торгово-промышленных палат, ассоциаций бизнеса, предпринимателей. Также пройдут презентации регионов и компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Гомельской областью, вебинары, воркшопы и консультации.

"Высказанные участниками предложения обязательно станут объектом внимания сотрудников Гомельского отделения БелТПП, индивидуальный подход позволит мультиплицировать их интересы и приоритетные направления взаимодействия на большую аудиторию наших партнеров, а размещенные информационные материалы расширят базу контактов участников "Весны в Гомеле", - рассказали организаторы.

Для поддержки и содействия развитию предпринимательской среды в программе "Весны в Гомеле" состоится круглый стол "Ремесленники: бизнес или предпринимательство. Опыт взаимодействия с торгово-промышленными палатами".

За 21 год существования международная выставка "Весна в Гомеле" стала визитной карточкой Гомельской области, одним из самых значимых международных событий региона, в котором принимают участие руководители Гомельской области и Гомеля, члены правительства, представители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат и бизнеса. "Весна в Гомеле" - демонстрация экономического потенциала области, площадка для деловых переговоров, обмена мнениями с иностранными партнерами о сотрудничестве с регионом.

Традиционно форум организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома.-0-