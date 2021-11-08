Международную конференцию к 200-летию Федора Достоевского проведут в Ивановском районе

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе 11-12 ноября планируют провести международную научно-практическую конференцию "Личность и творчество Ф.М. Достоевского в контексте общекультурной парадигмы", посвященную 200-летию писателя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

"Род Достоевских имеет причастность к Ивановскому району. Это наша ответственность в юбилейный год великого человека провести международную конференцию, чтобы и своей работой внести лепту в большое дело. Пригласили всех, кому интересна эта тема. Некоторые будут работать в онлайн-формате, но это не меняет содержания", - рассказала начальник отдела культуры Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик.

В конференции ожидается участие филологов, литературоведов и лингвистов из Бреста, Гродно и Минска, а также из российских Москвы, Петрозаводска, Волгограда, Иркутска и Магадана, китайского Чанчуня, украинских Черновцов и столицы Азербайджана Баку. Например, специалисты обсудят личность и творчество Ф.Достоевского, его образ в современном медиапространстве, популяризацию писателя в Китае.

Участникам также презентуют парк макетов утраченных историко-культурных ценностей Ивановского района. К слову, среди миниатюр есть копия усадебного дома рода Достоевских.В центре культуры и народных традиций покажут спектакль-актуализацию по мотивам романа "Идиот".

Во второй день мероприятие примет агрогородок Достоево. Запланирована экскурсия, в том числе посещение места бывшей усадьбы Достоевских. Гости возложат цветы к подножию памятника писателю на территории Достоевской средней школы, которая носит имя Достоевского, и побывают в народном литературно-краеведческом музее.

"Мы уже три раза подтверждали звание народного. В музее насчитывается более 3 тыс. предметов в основном и вспомогательном фондах, среди них есть уникальные подлинники, - рассказал директор школы Сергей Шпаковский. - У нас побывали туристы из многих стран. Сейчас на поток повлияла пандемия. Например, к нам приезжали пассажиры круизного теплохода "Белая Русь". В основном это россияне, порой были и европейцы. Туристы удивляются, как в школе в глубинке создали такой музей".

В школе тоже подготовились к 200-летию Федора Достоевского: создали пресс-центр, сейчас разрабатывают виртуальные экскурсии.-0-