Международную школу по соцобслуживанию инвалидов организуют в Лепеле

9 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международная школа по вопросам социального обслуживания людей с ограниченными возможностями в течение года пройдет в Лепеле на базе центра социальной адаптации и реабилитации инвалидов. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Лепельского района Зинаида Симако.

Международная школа станет частью второго этапа социального проекта, который реализуется Лепельским райисполкомом, международным благотворительным общественным объединением "ЭкоСтроитель" и немецкой благотворительной организацией "Дома вместо Чернобыля". В международной школе опытом социального обслуживания инвалидов поделятся немецкие, польские и российские специалисты. Примут участие также преподаватели из Витебского государственного медуниверситета и Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова.

"Участники поделятся знаниями по уходу за инвалидами с завотделениями ТЦСОН Витебской области, родителями и законными представителями людей с ограниченными возможностями. Первая встреча специалистов пройдет в феврале, всего в течение этого года их будет шесть", - отметила Зинаида Симако.

В планах сотрудничества с немецкой стороной на этот год возведение двух мастерских с необходимым оборудованием для реабилитации - садоводческой и по изготовлению выпечки. В перспективе также собираются построить из экологических материалов дом временного пребывания инвалидов и оказания соцуслуг приюта.

Первым этапом сотрудничества международного проекта стало возведение в Лепеле центра социальной адаптации и реабилитации инвалидов, аналогов которому нет в стране. Его открыли в сентябре 2018 года. В центре созданы трудовые мастерские, в которых проводится профессиональная подготовка по некоторым специальностям легкой промышленности и сельского хозяйства.-0-