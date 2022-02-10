Международные наблюдатели от СНГ посетили районную и участковые комиссии в Лепельском районе

10 февраля, Лепельский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Международные наблюдатели от СНГ посетили лепельские районную и участковые избирательные комиссии, чтобы оценить подготовку к предстоящему референдуму, передает корреспондент БЕЛТА.

"Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу подготовки республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Создан штаб миссии, в него вошли опытные сотрудники Исполкома СНГ, представляющие практически все государства Содружества. Это будет наша 11-я миссия участия в избирательной кампании в Беларуси. Работа будет строиться на принципах невмешательства в ход подготовки к референдуму и во внутренние дела государства. Мы действуем строго в рамках законодательства Беларуси. Долгосрочные наблюдатели в составе около 30 человек уже приступили к работе во всех регионах страны. Я уверен, предстоящий референдум пройдет на очень высоком организационно-техническом уровне. Для этого у Центризбиркома и его структур на местах имеется достаточный опыт и знания", - рассказал заместитель директора информационно-аналитического департамента Исполнительного комитета СНГ Исламджан Каримов.

Он добавил, что основная группа международных наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за 2-3 дня до начала референдума, однако уже сейчас с ознакомительной миссией долгосрочные наблюдатели выезжают в регионы, чтобы увидеть, как идет подготовка к значимому общественно-политическому мероприятию. Сколько избирателей на участках, как и кто выдвигался в члены участковых избиркомов, оснащенность, обращения граждан по вопросам проведения референдума - все это сейчас уточняют наблюдатели от СНГ.

В Лепельском государственном аграрно-техническом колледже сформированную участковую комиссию возглавляет директор учреждения образования Олег Лебедь. Он рассказал наблюдателям, что на избирательном участке зарегистрированы более 2,5 тыс. человек, включая почти 200 учащихся. Здесь работает горячая телефонная линия, по которой избиратели могут задать интересующие вопросы: есть ли человек в списке, в какое время будет проводиться досрочное голосование, могут и подать заявку для голосования на дому. Олег Лебедь ответил на вопрос наблюдателей о составе комиссии, в которой будут представители общественных объединений, политических партий, организаций и предприятий Лепеля и района.

На избирательном участке №2 в лепельской средней школе №3 первого заместителя председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктора Гуминского кроме стандартных оргмоментов интересовало, как будет проходить голосование в условиях пандемии. Заместитель начальника отдела по образованию Лепельского райисполкома Оксана Лясун, возглавляющая комиссию, отметила, что все члены избиркома будут в медицинских масках и перчатках. Избиратели же могут руководствоваться личными предпочтениями: придерживаться ли принципов дистанцирования и соблюдать ли масочный режим. Для них будет доступен санитайзер с дезинфицирующим раствором, и каждый сможет обработать руки до и после голосования. Председатель комиссии также пояснила наблюдателям, что для желающих участвовать в референдуме не выходя из дома имеются две урны для голосования. "Если судить по прошлому опыту избирательных кампаний, то заявки на надомное голосование подают около 10% избирателей. В наш участок входит и частный сектор, контингент в основной возрастной, поэтому с учетом пандемии этот показатель может быть больше. Для удобства граждан есть все технические возможности, поэтому с выездом на места не будет проблем", - подчеркнула Оксана Лясун.

Что касается районной избирательной комиссии, то международные наблюдатели от СНГ отметили ее полную готовность к предстоящему республиканскому референдуму. Для граждан имеется необходимый пояснительный и ознакомительный материал, а специалисты готовы ответить на любые вопросы, поступающие от населения района.-0-

Во время посещения участковой избирательной комиссии №6

Председатель участковой избирательной комиссии №2 Оксана Лясун и Исламджан Каримов

Фото Александра Хитрова