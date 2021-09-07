7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" пройдут 11 сентября в Минске на площадке возле Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В спортивном событии примут участие 90 человек. "Самые сильные спасатели нашей страны и коллеги из России посоревнуются за звание лучших. В состязаниях участвуют не только мужчины: выполнять по-настоящему сложные упражнения наравне с сильной половиной будут и девушки. Соревнования пройдут в категориях "Индивидуальные забеги", а также "Тандем" и "Командная эстафета", - рассказали в ведомстве.

В программе запланированы выступления артистов, духового оркестра столичного МЧС, работа тематических фотозон, спецэффекты. Для зрителей организаторы предусмотрели специальные конкурсы и призы, а у самых активных болельщиков будет возможность поучаствовать в некоторых этапах соревнований.

"Сильнейший пожарный-спасатель" представляет собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые нужно выполнить за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит такой комплект около 30 кг. На пути к финишу участникам предстоит подняться с рукавной линией на площадку четвертого этажа специальной башни. С нее при помощи силы рук поднять рукавный скаток весом в 19 кг, кувалдой переместить железную 72-килограммовую балку. Затем пробежать с пожарным рукавом, заполненным водой, и направить струю воды в мишень, а в завершение перетащить манекен весом около 80 кг.-0-