Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" проведут 13-14 сентября в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" пройдут 13-14 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
"Самые сильные спасатели из всех уголков нашей страны посоревнуются за звание лучших, в том числе и с коллегами из Эстонии, Латвии, России, Польши, Украины, Чехии, Германии, Бельгии, Франции и Литвы", - рассказали в управлении. Состязания пройдут на площадке возле Дворца спорта. Беларусь будут представлять 9 команд: областных и Минского городского управлений МЧС, Университета гражданской защиты МЧС и Республиканского отряда специального назначения.
Личные забеги пройдут 13 сентября. А утром 14 сентября после торжественной церемонии открытия развернется борьба за звание "самого сильного спасателя-пожарного" в категориях "Командная эстафета", "Тандем" и "Тандем-микс".
Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" (Firefighter combat challenge) представляют собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. Их участники выполняют за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит такой комплект около 40 кг.-0-