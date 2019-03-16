Международный автофестиваль SunDay пройдет под Гродно в июле

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уникальные автомобили представят на юбилейном международном фестивале SunDay, который 20 июля пройдет под Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском райисполкоме.

Автофестиваль SunDay стал одним из важнейших событий летнего сезона не только для Гродненского района. Ежегодно он собирает сотни уникальных автомобилей из Беларуси и из-за рубежа. Привлекает гостей он и обширной развлекательной программой. "Нынешний фестиваль юбилейный, он пройдет уже в 10-й раз. Готовим участникам немало сюрпризов, но обещаем сохранить все полюбившиеся фишки фестиваля. Мы ожидаем около 400 участников и 100 автоклубов. Запланирован розыгрыш десятков призов, с новым размахом пройдут конкурсы "Мисс SunDay" и Big Boss", - рассказали организаторы.

Уже стартовал прием заявок от участников в номинациях "Тюнинг", "Стэнс", "Янгтаймеры", "Ретро", "Мото" и "Автозвук". Одной из изюминок фестиваля станет линейка легендарных японских спортивных и гоночных автомобилей из 90-х годов. Будут также представлены их европейские и американские конкуренты. Запланирована массовая демонстрация звука работы выхлопных систем. Зрители смогут услышать разницу, например, между роторным и традиционным двигателями внутреннего сгорания.

Для гостей фестиваля организуют палаточный городок. Запланирована обширная игровая и развлекательная зона для посетителей всех возрастов. Традиционно завершается фестиваль масштабным музыкальным опен-эйром с участием звездных исполнителей. Имя хедлайнера нынешнего фестиваля пока держат в секрете, обещают, что это будет популярная поп-группа, хиты которой известны всем.

Организаторами фестиваля выступают Гродненский райисполком и портал "АвтоГродно".-0-