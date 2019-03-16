Международный автофестиваль SunDay пройдет под Гродно в июле

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уникальные автомобили представят на юбилейном международном фестивале SunDay, который 20 июля пройдет под Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском райисполкоме.
Автофестиваль SunDay стал одним из важнейших событий летнего сезона не только для Гродненского района. Ежегодно он собирает сотни уникальных автомобилей из Беларуси и из-за рубежа. Привлекает гостей он и обширной развлекательной программой. "Нынешний фестиваль юбилейный, он пройдет уже в 10-й раз. Готовим участникам немало сюрпризов, но обещаем сохранить все полюбившиеся фишки фестиваля. Мы ожидаем около 400 участников и 100 автоклубов. Запланирован розыгрыш десятков призов, с новым размахом пройдут конкурсы "Мисс SunDay" и Big Boss", - рассказали организаторы.
Уже стартовал прием заявок от участников в номинациях "Тюнинг", "Стэнс", "Янгтаймеры", "Ретро", "Мото" и "Автозвук". Одной из изюминок фестиваля станет линейка легендарных японских спортивных и гоночных автомобилей из 90-х годов. Будут также представлены их европейские и американские конкуренты. Запланирована массовая демонстрация звука работы выхлопных систем. Зрители смогут услышать разницу, например, между роторным и традиционным двигателями внутреннего сгорания.
Для гостей фестиваля организуют палаточный городок. Запланирована обширная игровая и развлекательная зона для посетителей всех возрастов. Традиционно завершается фестиваль масштабным музыкальным опен-эйром с участием звездных исполнителей. Имя хедлайнера нынешнего фестиваля пока держат в секрете, обещают, что это будет популярная поп-группа, хиты которой известны всем.
Организаторами фестиваля выступают Гродненский райисполком и портал "АвтоГродно".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4089 BYN
|2.405 BYN
|2.412 BYN
|USD
|2.1278 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2546 BYN
|3.25 BYN
|3.26 BYN