4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный день хинди отметят 6 марта в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В мероприятии примут участие посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур, руководство факультета международных отношений, представители Центра индийского языка и культуры БГУ и Индийского культурного центра.

На празднике студенты, изучающие язык хинди, прочтут произведения из "Сборника стихов" индийского поэта Кабира, профессиональные танцовщицы Анастасия Азаркевич и Надежда Скляренко покажут классический индийский танец Бхаратанатьям. Песню "Мое имя - Ты" на хинди исполнит старший преподаватель кафедры языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений Ксения Лещенко. Во время празднования также подведут итоги тестирования на знание хинди среди слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки БГУ, Индийского культурного центра и Центра индийского языка и культуры.

Центр индийского языка и культуры был открыт на базе факультета международных отношений БГУ в 2017 году и стал первым образовательным центром в Беларуси в этом направлении. Здесь проходят факультативные занятия по хинди, философии, религии и культуре Индии. Преподаватели и студенты работают с оригинальными материалами по лингвистике, истории, искусству и страноведению. С сентября 2018 года ведется преподавание санскрита. В этом году первые 20 выпускников Центра индийского языка и культуры получат дипломы об окончании обучения.-0-