Международный день йоги отметят 22 июня в минском парке им.Горького

Во время занятий. Фото из архива

13 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Международный день йоги отметят 22 июня в минском парке имени Горького, сообщили БЕЛТА в посольстве Индии в Беларуси.

Уже пятое лето посольство Индии при поддержке Мингорисполкома организует день йоги в парке для минчан и гостей столицы. С 9.00 до 12.00 организаторы приглашают всех желающих сделать шаг навстречу гармонии и здоровью и присоединиться к международному празднику. В программе - марафон "Приветствие солнцу", демонстрация упражнений йоги, техники дыхания и медитации, детской йоги, йоги в танце.

С приветственным словом к собравшимся обратятся Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Багадур и гости мероприятия. Правильные техники йоги покажут преподаватель индийской культуры при посольстве Индии в Беларуси и профессиональные инструкторы минских школ йоги.

Вход на мероприятие свободный. С собой необходимо взять коврик для йоги.

В посольстве Индии к празднику организованы специальные бесплатные занятия по йоге.-0-