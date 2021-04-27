Международный экономический форум и Республиканская универсальная выставка-ярмарка пройдут в Орше

27 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С 28 апреля по 1 мая в Орше пройдут IX Международный экономический форум и X Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Оршанские традиции", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления экономики Оршанского райисполкома Галина Свитина.

Экономический форум соберет около 100 участников. В первый день оршанцы и представители городов-побратимов Циндао и Иу (Китай), Гагарина, Вязьмы, Дубны, Твери, Иваново (Россия) онлайн обсудят расширение границ экономического сотрудничества. Также участники телемоста расскажут о возможностях, которые открываются перед иностранными бизнесменами в их городах и странах.

На форуме будет подписан меморандум о сотрудничестве между пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" и ООО "Бремино-групп". При взаимодействии с китайской стороной в оршанской средней школе №16 откроется кабинет Конфуция Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ.

Ключевой темой второго дня экономического форума станет развитие малого предпринимательства. Поддержка этой сферы на региональном и государственном уровнях, цифровизация агропромышленного комплекса, особенности развития малого бизнеса в глубинке - такие вопросы затронут на практических семинарах, панельных дискуссиях, презентациях и вебинарах. Организаторы расскажут о проектах, реализуемых в Оршанском районе по программам ПРООН. В регионе это четыре проекта, два из которых направлены на улучшение качества жизни людей с инвалидностью. Также во второй день откроется Центр поддержки молодежного предпринимательства и мастерская FabLab.

В третий день участники форума обменяются опытом в сфере пенсионного обеспечения. Пройдет прямое включение с Италией и Тверью, во время онлайн-дискуссии зарубежные эксперты расскажут, как в их стране решаются вопросы социальной безопасности граждан золотого возраста. Гуманитарные проекты, которые реализуются на Оршанщине, презентуют представители районного территориального центра социального обслуживания населения, которые активно занимаются с инвалидами и пенсионерами.

Профориентационная ярмарка вакансий продлится все дни форума. На ней школьники смогут познакомиться с вузами и ссузами района и области, а также Белорусской государственной сельскохозяйственной академией. Представители учреждений образования расскажут о специальностях, которые смогут получить юноши и девушки, сообщат о сроках и планах приема на будущий учебный год.

Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Оршанские традиции" предложит покупателям и гостям из-за рубежа широкий выбор отечественных и иностранных продуктов. Представители деловых кругов из городов-побратимов Орши презентуют свои продовольственные и непродовольственные товары. Так, Смоленск традиционно привозит на ярмарку рыбу всех видов. В ассортименте в торговых рядах будут и швейные изделия как белорусского, так и российского производства. Заодно посетители выставки смогут приобрести товары для предстоящей Пасхи.

1 мая подведут итоги форума и вручат дипломы участникам.

Организаторы мероприятия - Белорусская торгово-промышленная палата и Оршанский райисполком - приглашают жителей и гостей Орши на форум и выставку-ярмарку. Торжественное открытие состоится 28 апреля в 10.00 в здании Ледовой арены.-0-