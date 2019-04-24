Международный экономический форум и республиканская выставка пройдут в Орше

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. VIII Международный экономический форум и IX Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Оршанские традиции" пройдут 24-27 апреля в Орше, сообщили БЕЛТА организаторы.

Темой первого дня форума станет взаимодействие городов-партнеров. На площадях Ледовой арены пройдет открытие мероприятия, затем в горпоселке Болбасово состоится презентация важнейшего инвестпроекта Оршанского региона - мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша". Теме "Преференции и преимущества в конкурентной среде" посвящен второй день. Участники обсудят условия для бизнеса, которые дал указ №506, отдельно будет поднят вопрос планирования предпринимательской деятельности. На третий день форума участники затронут вопросы логистики, экспорта продукции, правового и таможенного сопровождения при организации международных перевозок. Участие в форуме примут делегации из России и Латвии. Ожидается подписание договоров и соглашений.

Разнообразят программу культурные и спортивные события: обзорная экскурсия по Орше, посещение Дома льна и ознакомление с продукцией местного льнокомбината. Кроме того, на территории Ледовой арены производители региона будут выставлять свою продукцию на выставке-ярмарке "Оршанские традиции". Актуальным дополнением мероприятий станет ярмарка вакансий, которая ориентирована не только на безработных, но и на будущих молодых специалистов - выпускников Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова, Белорусской государственной сельхозакадемии, колледжей и лицеев Оршанского района.

Итоги форума будут подведены 27 апреля.

Организаторами мероприятий выступили Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Оршанский райисполком.-0-