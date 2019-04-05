Международный экономический форум пройдет в мае в Витебске

5 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске 16-17 мая пройдет VIII Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы", сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

В работе форума примут участие делегации зарубежных регионов-партнеров, крупных компаний, торговых представительств и дипкорпуса, представители республиканских и областных органов исполнительной власти, государственных объединений, бизнес-сообщества.

"В 2018 году это важное для региона экономическое мероприятие собрало более 130 иностранных представителей бизнеса и власти, 11 регионов Российской Федерации и 13 стран мира. Форум быстро развивается. В этом году ожидается увеличение количества делегаций", - отметили в облисполкоме.

Программа форума включает разноплановые выставочные экспозиции, где районы и города области представят достижения в сфере использования инвестиций и инноваций с учетом своих особенностей развития, продемонстрируют экономический и туристический потенциал. Лучшие предприятия и организации региона продемонстрируют свои разработки и продукцию в "Инновационной зоне", образцы импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции. Впервые будет организована работа зарубежного павильона товаров, услуг и проектов, где зарубежные регионы-партнеры презентуют лучшие компании и их разработки. Отдельно будет представлена пищевая продукция, пользующаяся неизменным спросом за рубежом.

Предусмотрена работа нескольких рабочих площадок для переговоров и демонстрации своего потенциала: "IТ-зона"; "Инновационное оборудование и техника"; "Кластеры и их роль в развитии инновационной экономики"; "Межрегиональное сотрудничество в экономической сфере. Опыт и перспективы"; "Электронные торговые площадки для бизнеса"; "Энергосбережение в промышленности и строительстве"; "СЭЗ - перспективные площадки реализации проектов"; "Оршанский регион - территория для бизнеса"; "Опыт и перспективы межрегионального туризма".

Двухдневная работа форума позволит участникам посетить наиболее значимые и перспективные с точки зрения сотрудничества объекты на территории области по интересам и направлениями, детальнее ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом районов и городов.-0-