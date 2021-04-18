Международный фестиваль искусств "Вёска fest" откроется 19 апреля в Молодечно

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международный фестиваль искусств "Вёска Fest - 2021" откроется 19 апреля в Молодечно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Фестиваль "Вёска fest" организуют вновь, и он снова направлен на популяризацию различных направлений искусства и обмен опытом с коллегами из других стран. Это мероприятие способствует расширению сотрудничества между учреждениями культуры и образования как в стране, так и за рубежом, служит прекрасным средством продвижения культурных ценностей государства через концерты и выставки, помогает выявлять талантливых детей и молодежь, что он сделает и в этом году, пусть даже эпидемиологическая обстановка не совсем этому содействует", - рассказали в пресс-службе.

В творческом форуме примут участие талантливые жители Беларуси, Казахстана, Польши, Украины, России, Эстонии и Нидерландов. Большинство номеров зарубежных конкурсантов жюри из-за эпидобстановки будет оценивать дистанционно. Белорусские участники приедут на фестиваль из разных областей страны и представят свое творчество на сцене Централизованной клубной системы в Молодечно.

Выступления участников состоится в нескольких номинациях, среди которых "Хореография", "Театр моды", "Инструментальная музыка", "Театральное творчество", "Художественное слово", "Вокал" и другие. Основными критериями при выборе лучших станут артистизм, музыкальность, выразительность исполнения, постановка номера и его оригинальность, исполнительское мастерство, техника, сценический образ и имидж.

Завершится фестиваль 20 апреля.

Организатором международного фестиваля искусств выступает ГУК "Централизованная клубная система Молодечненского района" при поддержке Молодечненского районного исполнительного комитета.-0-