Международный фестиваль "Одигитрия" откроется 31 июля под Витебском

30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XVII Международный молодежный православный форум-фестиваль "Одигитрия" пройдет в Витебске и его окрестностях с 31 июля по 4 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебской епархии.

Творческий форум будут проводиться в два этапа. Основным местом дислокации отборочного тура станет оздоровительный православный лагерь "Дружба" в деревне Берники под Витебском. Здесь же будет организована работа молодежных секций, пройдут концерты групп и исполнителей. Вечером 1 августа участники выступят с концертом во Дворце культуры г.п. Руба. Гала-концерт состоится на сцене Летнего амфитеатра 2 августа. В программе и сольные выступления участников, конкурсы, круглые столы, экскурсии, мастер-классы.

Вторым этапом станет крестный ход из Витебска в Смоленск. Утром 5 августа желающие участники фестиваля выйдут из областного центра и отправятся в Смоленск, где 10 августа примут участие в торжествах, посвященных празднованию Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия".

Международный молодежный православный форум-фестиваль "Одигитрия" проводится с целью объединения и обмена опытом представителей православных молодежных движений, музыкальных коллективов, авторов-исполнителей и поэтов, занимающихся духовным творчеством. -0-