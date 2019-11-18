Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске открылся XXXII Международный фестиваль современной хореографии (IFMC).Он собрал артистов из Беларуси, Бельгии, Испании, Нидерландов, России и Украины. Открылся фестиваль спектаклем "Анна Каренина" - в исполнении артистов Московского государственного академического театра имени Вахтангова.
Режиссер спектакля Анжелика Холина показала свою трактовку классического произведения. Учредители форума - Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Организатор - Центр культуры "Витебск".-0-
Фото Александра Хитрова