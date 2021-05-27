Международный фестиваль "Золотая пчелка" в Климовичах соберет более 400 участников

27 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" в этом году в Климовичах соберет более 400 участников из Беларуси, России, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Фестиваль будет проходить с 28 по 30 мая. Так, в первый день пройдет конкурсная программа участников фестиваля в трех жанрах: "Вокальное искусство", "Хореографическое искусство", "Изобразительное искусство". Состоится вечер знакомств организаторов и гостей фестиваля "Единая фестивальная семья". Вечером этого же дня планируется праздничное открытие Международного фестиваля "Золотой бал".
29 мая подведут итоги конкурсных прослушиваний и просмотров, состоятся гала-концерт и награждение лауреатов конкурса, которые пройдут под эгидой Года народного единства. 30 мая для жителей и гостей города организуют фестивальную программу "Климовичи приглашают" с проведением конкурсной программы "Мисс Золотая пчелка", молодежной спортивно-развлекательной программы "Папа, мама я - единая дружная семья" и др.
"В состав международного жюри войдут ведущие деятели культуры: Олег Елисеенков, Светлана Стаценко, Валентина Гладкая, Роман Ковалев, Жаклин Сархошян", - отметили организаторы.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: младшая (9-12 лет), средняя (13-15 лет), старшая (16-18 лет).
Организаторами фестиваля выступают Климовичский районный исполнительный комитет, управление культуры Могилевского облисполкома и Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы.-0-