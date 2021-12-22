Международный форум "Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке" проходит в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Международный форум "Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке" проходит 22-24 декабря в Минске. Ставшее традиционным на просторах СНГ мероприятие приурочено к 30-летию Содружества и проходит на базе Минского государственного лингвистического университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В работе форума принимают участие ученые, педагоги и вузовская молодежь стран Содружества, представители государственных и общественных организаций, а также Исполнительного комитета СНГ.

Выступая по поручению председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, его заместитель Бекетжан Жумаханов в ходе пленарного заседания отметил символичность того, что юбилейный ХV Форум проводится в год 30-летия СНГ и председательства Беларуси в Содружестве именно в белорусской столице на базе Минского государственного лингвистического университета - ведущего вуза страны по подготовке специалистов в области языкознания и межкультурных коммуникаций.

"Программа форума тесно перекликается с перспективами гуманитарного сотрудничества, определенными Концепцией дальнейшего развития Содружества. Выражаю уверенность, что в рамках мероприятия будут высказаны новые идеи, предложены конкретные проекты и инициативы по развитию межкультурных и межъязыковых связей между странами Содружества, определены ориентиры сотрудничества, нацеленные на проведение в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения в СНГ", - подчеркнул Бекетжан Жумаханов.

Форум проходит в формате пленарного заседания и круглых столов. Планируется, что в рамках тематики мероприятия будут проанализированы лингвокультурные аспекты интернационализации образования в условиях многоязычия, поликультурности и поликонфессиональности в образовательной среде, рассмотрены вопросы языкового ландшафта и перехода к цифровым технологиям, пройдет обмен опытом и методиками преподавания языков стран Содружества.

По окончании мероприятия планируется принять итоговую резолюцию форума, которая будет содействовать взаимному сближению и обогащению культур на пространстве СНГ, а также укреплению духовно-нравственных ценностей народов.

Организатором форума выступил Московский государственный лингвистический университет - базовая организация государств - участников СНГ по языкам и культуре. В нынешнем году тематика мероприятия - "Лингвокультурные аспекты интернационализации".-0-