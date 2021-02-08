Международный форум на тему умных устойчивых городов пройдет 16-18 марта в Минске

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз электросвязи (МСЭ) совместно с Министерством связи и информатизации проведут в Минске с 16 по 18 марта международный форум на тему "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсвязи.

В мероприятии примут участие руководство Минсвязи, регионального отделения МСЭ для стран СНГ, республиканских органов госуправления, районных исполкомов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного устойчивого города на мероприятии представят эксперты МСЭ, администраций и организаций связи государств - участников СНГ, а также специалисты белорусских организаций.

В программе форума - широкий спектр докладов от белорусских и международных экспертов по организационно-экономическим, а также техническим аспектам развития умных устойчивых городов.

Цели форума: ознакомление специалистов Беларуси с новейшими мировыми достижениями и тенденциями в области умных устойчивых городов, рассмотрение предложений государств - членов МСЭ в регионе по унификации подходов по построению и развитию умных устойчивых городов, а также определение области и порядка взаимодействия государственных и коммерческих структур в совместной реализации решений умного города.

"Мероприятие позволит ведущим специалистам различных стран осуществить обмен опытом в сфере развития умных городских технологий и решений по наиболее актуальным вопросам, достичь единого взаимопонимания проблем умного города и путей их решения", - отметили в пресс-службе.

Для участия в форуме приглашаются все заинтересованные. Мероприятие будет проводится в режиме офлайн, но с возможностью онлайн-доступа. При заинтересованности в выступлении на форуме в качестве спикеров этот вопрос возможно рассмотреть в рабочем порядке до 12 февраля 2021 года с организаторами мероприятия.

Контактные данные, а также практическая информация о форуме размещены на сайте Международного союза электросвязи. Для участия необходима регистрация на сайте по указанной ссылке https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/Events/2021/Minsk-SSC.aspx-0-