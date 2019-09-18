Международный форум по разрешению споров стран Восточной Европы проходит в Минске

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по разрешению споров стран Восточной Европы (EEDRF) стартовал сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Юристы из разных стран на несколько дней приехали в столицу Беларуси, чтобы обсудить ключевые темы, связанные с разрешением споров в международном коммерческом арбитраже и государственных судах.

На форуме, который проходит уже в четвертый раз, поделятся опытом более 20 высококвалифицированных спикеров из разных юрисдикций. Среди них специалисты из Великобритании, Швейцарии, Швеции, Германии. Девиз EEDRF в этом году - "Сыграем арбитражную симфонию вместе!". Ключевая тема - "Процессуальные вопросы в международном арбитраже и государственных судах".

Форум начался с семинара, который проводит международная юридическая фирма из Лондона White & Case. Завтра планируется тренинг ICC (Международной торговой палаты).

Ежегодно форум собирает более 200 игроков высшей мировой юридической лиги, среди которых представители юридических фирм, корпоративные юристы, адвокаты, судьи, специалисты в области судебных споров и арбитража, государственные служащие и академическое сообщество.-0-