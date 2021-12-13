Международный форум ТИБО-2022 пройдет 24-27 мая в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с распоряжением премьер-министра Беларуси от 10 декабря 2021 года №347р создан организационный комитет для подготовки и проведения 24-27 мая 2022 года в Минске XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Председателем оргкомитета назначен министр связи и информатизации Константин Шульган.

На оргкомитет возложены обязанности по разработке и утверждению концепции форума, обеспечению скоординированной работы по своевременному и качественному формированию экспозиции, подготовке и проведению программы деловых мероприятий, а также по подготовке по итогам форума отчета о результатах его проведения.

В случае необходимости оргкомитет может в установленном порядке привлекать к работе по подготовке и проведению форума руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-