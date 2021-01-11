11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум-выставка деловых контактов "Брест" пройдет 1-30 апреля 2021 года, сообщили БЕЛТА в Брестском отделении БелТПП.

Как отметили в палате, мероприятие представляет собой современную платформу для презентации инвестиционного, экономического, туристического и научного потенциала Брестской области, установления контактов и укрепления связей между иностранными и белорусскими организациями, компаниями и предприятиями, политическими кругами и экспертными сообществами, проведения встреч и обмена опытом в разных областях деятельности.

Выставочная экспозиция, проводимая в рамках форума, представит товары и услуги таких секторов, как сельское хозяйство, пищевая, химическая, легкая, текстильная, деревообрабатывающая и мебельная промышленность, строительство, строительные материалы и оборудование, транспортные услуги и логистика, информационные технологии и телекоммуникации, машиностроение, приборостроение, металлургия, альтернативная энергетика, туризм и оздоровление, услуги в сфере образования, медицины, научная деятельность, консалтинг, страхование, банковская деятельность и др.

Организаторами мероприятия выступают Брестский областной исполнительный комитет и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-