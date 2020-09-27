Международный инвестфорум "Мельница успеха" пройдет 6-7 ноября в Кричеве

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XII Международный инвестиционный форум "Мельница успеха" по развитию юго-восточного региона Могилевской области пройдет в Кричеве 6-7 ноября. Такая информация размещена на сайте Могилевского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

Будет организована работа четырех секций, в том числе посвященных реализации инвестпотенциала с использованием преимуществ юго-восточного региона Могилевской области, перспективам развития в нем агропромышленного комплекса и туризма. Запланированы выставки организаций-производителей.

Могилевская область представляет широкий спектр возможностей для инвестиций в различные отрасли экономики как со стороны белорусских, так и иностранных предпринимателей, говорится в сообщении на сайте. Указом от 8 июня 2015 года №235 создан ряд преференций для развития юго-восточного региона Могилевской области, в том числе создания новых предприятий и производств в Кричевском, Климовичском, Краснопольском, Костюковичском, Славгородском, Чериковском и Хотимском районах.-0-