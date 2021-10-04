Международный инвестфорум "Мельница успеха" состоится в Славгороде 5 ноября

5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международный инвестиционный форум "Мельница успеха" по развитию юго-восточного региона Могилевской области пройдет в Славгороде 5 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете экономики Могилевского облисполкома.

"Могилевская область представляет широкий спектр возможностей для инвестиций в различные отрасли экономики как для белорусских, так и иностранных предпринимателей, - рассказали в комитете экономики. - Прежде всего речь идет о крупных проектах, важных для жизнедеятельности региона и открывающих новые возможности для ведения бизнеса. Указом Президента от 8 июня 2015 года №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области" создан ряд преференций для развития юго-восточного региона, включающих льготы при создании новых предприятий и производств на территории Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов".

Планируется, что в работе форума примут участие представители более 40 стран, в их числе органов власти и торгово-промышленных палат, руководители крупных компаний, сотрудники дипломатического корпуса, научно-исследовательские организации и другие заинтересованные структуры. Их вниманию будет представлена выставка-презентация инвестиционных и инновационных проектов региона, на которой можно будет ознакомиться с лучшими предложениями по приоритетным направлениям развития области.

Работа форума будет организована по трем секциям: "Реализация инвестиционного потенциала с использованием преимуществ юго-восточного региона Могилевской области", "Могилевский региональный форум по предпринимательству" и "Развитие туризма в юго-восточных регионах Могилевской области".

"В регионе созданы необходимые условия для инвестиционной деятельности: сложились прозрачные правила ведения бизнеса для всех субъектов предпринимательства, открыт равный доступ к земельным участкам и энергоресурсам, - добавили в комитете экономики. - Кроме того, местные исполнительные и распорядительные органы постоянно работают над дальнейшим совершенствованием и повышением эффективности системы государственной поддержки инвестиционного процесса".-0-