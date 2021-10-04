Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 4 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:34 Cтал известен состав женской теннисной сборной Беларуси на финал Кубка Билли Джин Кинг Спорт
22:16 Арыйан Тютрин завоевал бронзу ЧМ по борьбе в Норвегии Спорт
21:57 В БГУ проходят мероприятия по профилактике распространения COVID-19 Общество
21:50 Международный инвестфорум "Мельница успеха" состоится в Славгороде 5 ноября Регионы
21:40 Арт-объекты, выставка сельхозтехники и новая детская площадка: Шкловский район готовится к "Дажынкам" Регионы
21:31 Акции ведущих американских IT-компаний начали падать из-за сообщений о массовых сбоях В мире
21:22 Палата представителей Ливии приняла закон о выборах депутатов В мире
21:12 В СНГ международной олимпиаде по финансовой безопасности придадут статус ежегодной Общество
20:54 Дорожную разметку нанесут ночью на 15 участках в Минске Регионы
20:48 В Минске автомобиль сбил во дворе 22-летнего парня Происшествия
20:41 Сильные ливни на севере Италии нарушили железнодорожное сообщение В мире
20:41 Главный нарколог Витебской области: специалистам нашего профиля важно вернуть человека в социум Регионы
20:26 Дни культуры Таджикистана пройдут в Беларуси 5-11 октября Культура
20:13 В Большом театре презентуют оперу "Макбет" с участием солиста Мариинского театра Культура
19:52 Конференция о научно-техническом прогрессе в ЖКХ пройдет в НАН 7-8 октября Общество
19:38 Умер российский кинооператор Юрий Райский В мире
19:32 В Минске фрукты и овощи можно приобрести на 147 площадках Регионы
19:27 Витебский медуниверситет закупил пять современных аппаратов ультразвуковой диагностики Регионы
19:17 В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В мире
19:15 Девять футболистов не смогут сыграть за сборную Беларуси в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022 Спорт
19:09 На втором энергоблоке БелАЭС завершена горячая обкатка реакторной установки Общество
19:07 Беларусь и Россия на встрече городов-побратимов в Жодино обсудят расширение взаимодействия Политика
19:04 Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть Общество
18:51 Пожар на ферме в Ветке уничтожил 16 т сена Происшествия
18:40 Легковушка сбила велосипедиста в Узденском районе Происшествия
18:29 Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
18:27 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 820 фур Общество
18:26 Посол Беларуси Андрей Лученок вручил верительные грамоты королю Саудовской Аравии Политика
18:18 Житель Малориты осужден на два года домашней "химии" за незаконный оборот психотропов Происшествия
18:08 В Беларуси стартовали состязания на звание лучшего ракетного дивизиона Общество
Все новости
Все новости
Регионы
04 октября 2021, 21:50

Международный инвестфорум "Мельница успеха" состоится в Славгороде 5 ноября

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международный инвестиционный форум "Мельница успеха" по развитию юго-восточного региона Могилевской области пройдет в Славгороде 5 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете экономики Могилевского облисполкома.

"Могилевская область представляет широкий спектр возможностей для инвестиций в различные отрасли экономики как для белорусских, так и иностранных предпринимателей, - рассказали в комитете экономики. - Прежде всего речь идет о крупных проектах, важных для жизнедеятельности региона и открывающих новые возможности для ведения бизнеса. Указом Президента от 8 июня 2015 года №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области" создан ряд преференций для развития юго-восточного региона, включающих льготы при создании новых предприятий и производств на территории Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов".

Планируется, что в работе форума примут участие представители более 40 стран, в их числе органов власти и торгово-промышленных палат, руководители крупных компаний, сотрудники дипломатического корпуса, научно-исследовательские организации и другие заинтересованные структуры. Их вниманию будет представлена выставка-презентация инвестиционных и инновационных проектов региона, на которой можно будет ознакомиться с лучшими предложениями по приоритетным направлениям развития области.

Работа форума будет организована по трем секциям: "Реализация инвестиционного потенциала с использованием преимуществ юго-восточного региона Могилевской области", "Могилевский региональный форум по предпринимательству" и "Развитие туризма в юго-восточных регионах Могилевской области".

"В регионе созданы необходимые условия для инвестиционной деятельности: сложились прозрачные правила ведения бизнеса для всех субъектов предпринимательства, открыт равный доступ к земельным участкам и энергоресурсам, - добавили в комитете экономики. - Кроме того, местные исполнительные и распорядительные органы постоянно работают над дальнейшим совершенствованием и повышением эффективности системы государственной поддержки инвестиционного процесса".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Славгород форумы
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Арт-объекты, выставка сельхозтехники и новая детская площадка: Шкловский район готовится к "Дажынкам"
Фото из архива Дорожную разметку нанесут ночью на 15 участках в Минске
Фото из архива Главный нарколог Витебской области: специалистам нашего профиля важно вернуть человека в социум
Фото из архива В Минске фрукты и овощи можно приобрести на 147 площадках
Фото из архива Витебский медуниверситет закупил пять современных аппаратов ультразвуковой диагностики
Фото из архива В Минске на пр.Партизанском сегодня временно ограничат движение
Главное
Фото из архива Сенаторы и депутаты одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Уголовного кодекса
Кочанова: против белорусского государства активно используется гибридное воздействие
Осень – хорошее время для инвестиций! В Minsk World – три новых дома! И СКИДКИ на коммерческую недвижимость!
Топ-новости
Андрейченко: итогом обсуждения конституционных новаций должен стать общенациональный консенсус
Петришенко: вакцинация необходима для эффективной борьбы с COVID-19
Польские пограничники избили и перетащили через границу трех граждан Сирии
Пиневич призвал к более ответственному соблюдению мер социального дистанцирования
Арыйан Тютрин завоевал бронзу ЧМ по борьбе в Норвегии
Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 82% площадей
Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о туризме
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1872 пациента с COVID-19, выписан 951
Петровский: все СМИ должны четко осознавать, что в Беларуси имеется неотвратимость наказания
Солнечная сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Субботин: экспорт белорусского продовольствия с начала года составил $4,2 млрд
Белорусские самбисты выиграли 7 медалей на турнире в Казани
Кубраков: ситуация с беженцами на территории Беларуси под контролем
Щекин: интервью Президента CNN показало неготовность Запада критично воспринимать реалии
МНС рассказало, кому дополнительно с 10 октября нужно иметь кассовое оборудование
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.