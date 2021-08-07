Международный кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открывается в Ивановском районе

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе сегодня открывается XI Международный кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Программа фестиваля рассчитана на два дня. Праздник откроется фестивальным променадом по торговым и ремесленным рядам. Вся территория старинного местечка в эти дни будет поделена на своеобразные кварталы. В первом, под названием "Кейтеринг по-мотольски", креативными блюдами будут угощать местные хозяюшки.

Традиционная региональная кухня остается фишкой фестиваля. В "Мотольском квартале" развернутся местные предприятия пищевой промышленности. Здесь будут организованы выставки-продажи и дегустации рыбной, мясной, сырной, кондитерской продукции. Гостей ожидает изобилие "прысмакаў" от жителей Ивановского края - "мясцэ, сальцэ, вінцэ і ковбаскі кольцэ". Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению блюд с участием профессиональных кулинаров.

"Город мастеров" соберет около 120 ремесленников со всех концов Беларуси. Умельцы из Витебска, Минска, Гродно, Барановичей, Могилева, Бобруйска, Волковыска, Молодечно, Калинковичей, Зельвы, Столбцов и других регионов республики представят изделия из керамики, соломо- и лозоплетение, предметы ткачества и вышивки, свечной промысел и производство белорусских национальных инструментов, резьбу по дереву и кузнечное дело.

В "Промышленном квартале" будет возможность приобрести продукцию предприятий Пинска, Кобрина, Бреста - всего около 20 субъектов хозяйствования. На фестивальной карте можно также найти квартал юмора и хорошего настроения "Куфар весялосцi" и другие локации.

Торжественное открытие праздника намечено на 13.00. Гостей и участников ожидают большая развлекательная программа: выступления творческих коллективов, презентация площадки деревянных скульптур, традиционный кулинарный карнавал. Обычаи и творчество своих культур покажут представители русской, армянской, еврейской, польской, украинской, грузинской, татаро-башкирской диаспор. Завершится первый день праздничной дискотекой с участием молодых звезд белорусской эстрады, выступлением театра огня и света, фейерверком.

Во второй день, 8 августа, состоится круглый стол, посвященный современным трендам индустрии гостеприимства. Финальным аккордом большого праздника в колоритном полесском агрогородке станет стол единства и дружбы "Смачна есці!" и гала-концерт "Мотальскі разгуляй".-0-