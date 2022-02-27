Международный наблюдатель из Германии: на участках для голосования грамотно выстроена вся работа

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На участках для голосования грамотно выстроена вся работа. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился международный наблюдатель из Германии Хайнц-Рудольф Вемайер, который работает сегодня на участках для голосования в Могилеве.

"Я уже успел познакомиться с работой нескольких участков. Общее впечатление - очень положительное. Настроение у людей радостное и праздничное. Работа на участках для голосования построена очень грамотно - все соответствует техническим нормам. Замечаний нет. Очень радует большое внимание населения к референдуму. Люди уже приходят голосовать, несмотря на то, что еще только утро и выходной день", - поделился международный наблюдатель.

Как рассказал Хайнц-Рудольф Вемайер, в качестве наблюдателя он выступает впервые. "Я приехал по рекомендации белорусского посольства в Берлине. Я не смог отказаться от такого предложения. Сегодня исторически важный для Беларуси момент. И все мы надеемся, что благодаря этому жизнь в стране станет еще лучше, - отметил он. - Меня всегда радовала в Беларуси социальная направленность государственной политики, близкие контакты между правительством и населением. Очень важно, чтобы жизнь продолжала идти мирно и спокойно. Я рад, что смог приехать и поучаствовать в таком знаковом для Беларуси и его народа событии".

Международный наблюдатель отметил и высокую культуру белорусов. "Я приехал сюда, потому что вот уже 30 лет поддерживаю отношения между Беларусью и Германией. Особенно между Виттенбергом и Могилевом - это города-побратимы. Наша молодежь, пожилые люди, туристы и специалисты различных направлений любят приезжать в Беларусь, у нас прочные гражданские отношения. И способствует этому общая высокая культура белорусов", - поделился Хайнц-Рудольф Вемайер.

Участок для голосования №4, где сейчас работает международный наблюдатель, разместился в Политехническом колледже в Могилеве. Здесь в списки для голосования внесены более 1,8 тыс. избирателей. Как рассказала председатель комиссии Светлана Козлова, утро на участке началось динамично. "Несмотря на то что участки сегодня работают до самого вечера, избиратели стали приходить с самого открытия участка. Сегодня особенный день в жизни нашей страны. И конечно, чувствуется ответственность - для нас важно, чтобы референдум прошел как положено, чтобы люди были довольны посещением участка. Для этого у нас созданы все необходимые условия: удобное размещение, соблюдение противоэпидемических мер, оборудована безбарьерная среда. Референдуму предшествовала большая работа, но настроение у всех на подъеме, как у членов комиссии, так и голосующих", - отметила она.-0-