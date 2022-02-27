Международный наблюдатель: отмечаем хорошую организацию на участках для голосования

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участки для голосования на референдуме хорошо подготовлены. Об этом сообщил сегодня в Бресте наблюдатель от Парламентского собрания Союзного государства российский сенатор Александр Ярошук, передает корреспондент БЕЛТА.

Группа международных наблюдателей прибыла в Брестскую область накануне, проинспектировала некоторые избирательные участки. Сегодня с самого утра наблюдатели начали работу на избирательном участке №1 в Бресте. "Готовность нормальная, в соответствии с законом. Нет каких-то проблем и нарушений, все участки охраняются. Например, на этом участке все очень хорошо организовано для тех, кто придет голосовать: торговля, музыка для хорошего настроения, кабинки для тайного голосования. Сегодня посетим еще ряд избирательных участков", - рассказал Александр Ярошук.

Он обратил внимание, что люди приходят на референдум в хорошем настроении. "Пообщался с некоторыми на участках и за их пределами. Активно люди участвовали и в досрочном голосовании. Думаю, референдум состоится. Это очень важно, потому что включены изменения в статьи, которые помогут развивать государство", - добавил наблюдатель.-0-