10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный стоматологический форум пройдет 16-18 октября в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.
Форум будет включать 15-ю Международную специализированную выставку "Стоматология Беларуси" и 6-й Белорусский международный стоматологический конгресс.
Специалисты, руководители клиник, производители и поставщики продукции смогут обсудить последние достижения в стоматологии, установить деловые контакты, повысить свой профессиональный уровень. Запланированы симпозиумы, мастер-классы, практические демонстрации, презентации.
На выставке будут представлены современные методики лечения, новое оборудование, технологии и материалы, последние разработки. В программе конгресса несколько секций: "Стоматология детского возраста", "Ортодонтия", "Общая стоматология", "Терапевтическая стоматология", "Ортопедическая стоматология", а также секция "Зубных техников".
На выставке в 2018 году свою продукцию представили около 70 участников из 12 стран мира, в том числе Австрии, Германии, Израиля, Китая, Литвы, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии. Они презентовали оборудование для стоматологических кабинетов и зуботехнических лабораторий, инструменты, материалы, рентген-установки и аксессуары, лекарственные препараты.
Организаторами выступают Министерство здравоохранения Беларуси, ЗАО "Техника и коммуникации". Выставка пройдет по адресу проспект Победителей, 14.-0-