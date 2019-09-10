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10 сентября 2019, 11:28

Международный стоматологический форум пройдет 16-18 октября в Минске

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный стоматологический форум пройдет 16-18 октября в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Форум будет включать 15-ю Международную специализированную выставку "Стоматология Беларуси" и 6-й Белорусский международный стоматологический конгресс.

Специалисты, руководители клиник, производители и поставщики продукции смогут обсудить последние достижения в стоматологии, установить деловые контакты, повысить свой профессиональный уровень. Запланированы симпозиумы, мастер-классы, практические демонстрации, презентации.

На выставке будут представлены современные методики лечения, новое оборудование, технологии и материалы, последние разработки. В программе конгресса несколько секций: "Стоматология детского возраста", "Ортодонтия", "Общая стоматология", "Терапевтическая стоматология", "Ортопедическая стоматология", а также секция "Зубных техников".

На выставке в 2018 году свою продукцию представили около 70 участников из 12 стран мира, в том числе Австрии, Германии, Израиля, Китая, Литвы, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии. Они презентовали оборудование для стоматологических кабинетов и зуботехнических лабораторий, инструменты, материалы, рентген-установки и аксессуары, лекарственные препараты.

Организаторами выступают Министерство здравоохранения Беларуси, ЗАО "Техника и коммуникации". Выставка пройдет по адресу проспект Победителей, 14.-0-

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выставка Министерство здравоохранения Минск
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