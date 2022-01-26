Международный турнир по вольной борьбе в память о погибших подводниках пройдет в Витебске

26 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске с 28 по 30 января пройдет XXX Международный турнир по вольной борьбе памяти капитана III ранга А.М.Испенкова и погибших членов экипажа атомной подводной лодки "Комсомолец". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный судья соревнований Анатолий Коваленко.

В этом году число участников из-за пандемии уменьшилось по сравнению с прошлыми турнирами: всего в Витебск приедут около 150 спортсменов. Юноши и девушки 2005-2008 годов рождения прибудут из разных городов Беларуси и России. Планируется приезд и вольников из Израиля.

Торжественное открытие турнира состоится 28 января в 18.00. В этот же день чуть раньше пройдут соревнования среди юношей. Они продолжат борьбу за призовые места 29 января с 10.00, а после обеда на ковер выйдут девушки. Представительницы прекрасной половины завершат соревнования в воскресенье. Поболеть за них можно будет с 10.30. Оценивать соревнования будут судьи международного ранга, в том числе судья экстракласса из Минска.

Кроме спортивных состязаний ребят ждет экскурсия в музей морской славы, созданный в витебской средней школе №8 в память о капитане III ранга А.М.Испенкове и погибших членов экипажа атомной подводной лодки "Комсомолец". Там гостям областного центра расскажут, как 33 года назад затонуло судно. Трагедия, которая произошла в Норвежском море 7 апреля 1989 года, унесла жизни 42 человек. Выжили из 69 членов экипажа лишь 27 подводников. Почтить память погибших приедут не только спортсмены, но и моряки.

Что касается турнира, то, как отметил главный судья, для многих борцов он является первым шагом на пути к спортивной славе. Витебчане, которые начинали здесь свою карьеру в вольной борьбе, становятся призерами чемпионатов Европы и мира. Некоторые из них затем приезжают на турнир уже в качестве судей.-0-