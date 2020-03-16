Международный велофестиваль планируют провести в Ивановском районе

Во время велофестиваля. Фото из архива

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе Брестской области 2-3 мая планируют провести первый международный велофестиваль "Янаўскі ровар". Мероприятие посвящено поддержке Целей устойчивого развития, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Программа довольно насыщенная. Ее основная часть - двухдневный велопробег. Стартуют участники 2 мая в агрогородке Одрижин, в пути следования побывают на экскурсии. Финиш состоится в Иваново, где будет организован палаточный лагерь. Во второй день велосипедисты из райцентра направятся в агрогородок Достоево. Помимо велопробега, запланированы конкурс туристической песни, соревнования по пляжному волейболу, фигурному вождению байдарки и велосипеда, выступление музыкальных коллективов.

Центром притяжения "Янаўскага ровару" обещает стать площадка, обустроенная под открытым небом в городском парке Иваново. Там участники и гости фестиваля смогут узнать о возможностях велосипедного туризма в Брестской области, завязать новые знакомства.

О своем желании присоединиться к мероприятию уже заявили жители Бреста, Барановичей, Минска. Ожидают гостей из Польши, России, Украины. "Велофестиваль привлекает сторонников здорового образа жизни и экодружественности со всей страны. Такая активность показывает, что в Беларуси развивается велодвижение, государство поддерживает инициативы, направленные на достижение Целей устойчивого развития", - подчеркнули собеседники.

Организаторами велофестиваля выступают Брестский областной и Ивановский районный исполкомы, информационно-просветительское учреждение "За вело Брест", эколого-краеведческое общественное объединение "Ясельда".-0-