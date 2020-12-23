Межобластной патриотический молодежный форум стартует в Гродно

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежь из Гродненской и Брестской областей встретится на патриотическом форуме в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете БРСМ.

Форум "Молодежь.by" соберет 23 и 24 декабря около 60 человек. Среди них - представители работающей и студенческой молодежи.

"Для участников подготовлена насыщенная и интересная программа. В первый день, например, их ждет "Молодежный "Оскар". Проект - новая форма работы дискуссионной платформы. Участники посмотрят, проанализируют и обсудят патриотические фильмы "Парад победителей", "ICH война". К работе форума онлайн и очно присоединятся авторы фильмов, известные журналисты, эксперты, аналитики и политологи", - рассказали в обкоме БРСМ.

В образовательную программу мероприятия включена диалоговая площадка, где не просто обсудят проблемы, но и поделятся опытом в патриотическом воспитании молодежи, развитии личностного потенциала и реализации проектов.

Присоединятся участники форума к республиканской акции "Память сердца". Митинг-реквием пройдет на Кургане Славы в Гродно, где возложат цветы в память о советских воинах, партизанах и подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также зажгут из лампад композицию - символ акции.

Кроме того, участников ждет экскурсия по историческим местам Гродно.

Организуют форум главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома, отдел молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, Брестская и Гродненская областные организации БРСМ. Проект направлен на формирование патриотических убеждений у молодежи, выявление и поддержку ее творческого потенциала, укрепление культурных, профессиональных, творческих и деловых связей между Гродненской и Брестской областями.-0-