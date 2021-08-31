Межотраслевая спартакиада профсоюзов пройдет в Витебске 3 и 4 сентября

31 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На стадионе Витебского центрального спортивного комплекса (ВЦСК) 3 и 4 сентября состоится областная межотраслевая спартакиада профсоюзов, в которой примут участие около 500 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Витебского областного объединения профсоюзов.

Массовое спортивное мероприятие после годичного перерыва состоится в 13-й раз и продлится два дня. Спартакиада будет посвящена Году народного единства и пройдет под знаком общности интересов. Торжественное открытие состоится 3 сентября в 9.45 на стадионе ВЦСК.

Со всей Витебской области соберутся 14 команд, которые будут отстаивать честь своих отраслевых профсоюзов. В состав каждой сборной войдет до 35 человек. Это будут разновозрастные группы, где себя покажут как рабочая молодежь, так и уже опытные работники. Участников объединяет любовь к здоровому образу жизни, желание показать лучшие результаты, а также стремление вывести свою отрасль в спортивные лидеры.

Участникам предстоят нешуточные баталии в различных направлениях. Они будут участвовать в соревнованиях примерно по 10 видам спорта. Это волейбол, мини-футбол, многоборье, настольный теннис, дартс, гиревой спорт, стрельба из пневматической винтовки и другие. По итогам соревнований будут определены победители как в командном, так и в индивидуальном зачетах.

В мероприятии также планируется участие представителей органов исполнительной власти и социальных партнеров областного профсоюзного объединения. Организаторы приглашают зрителей поболеть за коллег и поддержать их боевой дух.-0-