Межотраслевую ярмарку вакансий организуют в Бресте 25 апреля

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 25 апреля организуют межотраслевую ярмарку вакансий. Мероприятие пройдет под эгидой Единого дня занятости, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

"Решили провести мероприятие в таком формате, чтобы привлечь как можно больше желающих трудоустроиться. Потребность в работниках испытывают предприятия различных отраслей, и наниматели активно откликаются на участие. Ожидаем на ярмарке 45-50 компаний, рассчитываем, что будет представлено более 300 вакансий", - сказала Инна Новожилова.

Ярмарка вакансий состоится с 10.00 до 13.00 в круглом зале Брестского горисполкома (ул. Энгельса, 3). О своем участии в ней заявили предприятия государственной и частной форм собственности, работающие в сферах торговли, строительства, промышленности, транспорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. В том числе приглашены компании, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями. Соискателям при себе рекомендуется иметь паспорт, трудовую книжку, документы, подтверждающие квалификацию.

Также в мероприятии примут участие сотрудники налоговой инспекции, которые смогут проконсультировать желающих по вопросам самозанятости, индивидуального предпринимательства и ремесленной деятельности. Специалист службы занятости пояснит, как получить субсидию на организацию собственного дела.

"Пытаемся показать людям все имеющиеся возможности для трудоустройства. Даже если профессии у человека нет, можем предложить ему пройти обучение по востребованным на рынке специальностям, чтобы гарантированно получить работу", - пояснила собеседница.

В Бресте в январе-марте текущего года в службу занятости обратились 1248 человек, из них 1078 признаны безработными. При содействии службы занятости новое рабочее место получили 693 брестчанина (629 безработных).-0-