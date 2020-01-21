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21 января 2020, 10:13

Межотраслевую ярмарку вакансий планируют провести в Бресте в феврале

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
В Бресте почти каждую пятую субсидию безработным в 2019 году выдали на оказание стройуслуг
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 21-23 января

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в феврале планируют организовать межотраслевую ярмарку вакансий, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

"С просьбой о проведении различных мероприятий для трудоустройства к нам обращаются наниматели. В феврале планируем провести межотраслевую ярмарку вакансий. В конце прошлого года впервые состоялась электронная ярмарка вакансий. Будем продолжать и эту практику. В планах также организация дней предприятий", - сказала Инна Новожилова.

Так, первую межотраслевую ярмарку в Бресте провели весной 2019 года, в этот раз решили организовать ее немного раньше. Мероприятие намечено на первую половину февраля. Ожидается, что в нем примут участие представители различных отраслей - промышленные предприятия, организации торговли, здравоохранения, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и другие. На ярмарке ожидают около 50 нанимателей. В том числе пригласят компании, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями. Соискатели получат информацию о свободных рабочих местах, возможностях профессионального обучения, получения субсидий на открытие собственного дела. Планируется участие сотрудников налоговой инспекции, которые смогут проконсультировать по вопросам самозанятости, предпринимательства и ремесленной деятельности.

В Бресте в службу занятости в 2019 году обратились более 6,2 тыс. человек (на 2,7% меньше по сравнению с 2018-м), из них около 3,3 тыс. зарегистрированы в качестве безработных (на 18% меньше, чем в 2018 году). По данным на 1 января, на предприятиях города насчитывается почти 2,4 тыс. вакансий (на 5% больше по сравнению с началом 2019 года), в том числе 1635 вакансий по рабочим специальностям. Инна Новожилова обратила внимание, что наряду со специалистами рабочих профессий на рынке труда востребованы кадры без квалификации - укладчики-упаковщики, подсобные рабочие, дворники, грузчики, кухонные рабочие.

Людям, у которых нет профессии, кто утратил квалификацию или не может работать по специальности по состоянию здоровья, в службе занятости предлагают переобучиться. В 2019 году такой возможностью воспользовались 224 человека. "Начало года, как раз формируются группы. Высокий спрос наблюдается на продавцов, поваров-кондитеров, бухгалтеров, электрогазосварщиков, электромонтеров, станочников, штукатуров, слесарей по ремонту автомобилей. Все эти курсы под гарантию занятости. То есть заранее наниматель гарантирует прием на работу, но при условии, что человек добросовестно выучится и сдаст экзамены", - подчеркнула заместитель начальника управления.-0-

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