Межотраслевую ярмарку вакансий проведут 8 июля в Бресте

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 8 июля проведут межотраслевую ярмарку вакансий, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Ярмарку вакансий проведут с 10.00 до 12.00 в круглом зале горисполкома (ул.Энгельса, 3). Ожидается, что в ней примут участие около 50 предприятий и организаций различных форм собственности, работающие в сферах торговли, строительства, промышленности, транспорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Соискателям при себе рекомендуется иметь паспорт, трудовую книжку, документы, подтверждающие квалификацию. "Наниматели обращаются с просьбой о проведении ярмарки вакансий, потому что нуждаются в кадрах. Для людей это тоже очень хорошая возможность в одном месте пройти несколько собеседований", - отметила Инна Новожилова.

Во время мероприятия можно будет получить консультации специалистов службы занятости. Например, они расскажут о нюансах организации собственного дела. Подскажут варианты для профессионального переобучения тем людям, которые утратили квалификацию или не могут работать по специальности по состоянию здоровья. "Некоторые предприятия сами переобучают людей на производстве. И со стороны нанимателя, и службы занятости будет оказываться содействие, чтобы дать человеку квалификацию с последующим трудоустройством", - добавила собеседница.

В Бресте насчитывается более 2,3 тыс. вакансий. С начала года в службу занятости обратились 2654 человека, 1194 из них зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты помогли подыскать новую работу 1937 брестчанам, в том числе 753 безработным. Наряду со специалистами на рынке труда востребованы кадры без квалификации - подсобные рабочие, уборщики помещений, дворники, грузчики, кухонные рабочие.-0-