Межрайонное кардиоотделение откроется в мае в Новополоцке

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Межрайонное кардиологическое отделение с возможностью проведения интервенционных вмешательств откроется в мае в Новополоцке на базе местной больницы. Об этом сообщил журналистам главный внештатный кардиолог главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Владислав Подпалов, передает корреспондент БЕЛТА.

В последние пять лет в Витебской области активно внедряли высокотехнологические методы лечения болезней сердца. Работают две катетеризационные лаборатории в Витебске, такая лаборатория открылась недавно в Орше, а с мая появится и в Новополоцке вместе с открытием межрайонного кардиологического отделения на базе горбольницы. "Благодаря этому практически вся область будет охвачена оказанием помощи на европейском уровне больным при остром коронарном синдроме, инфаркте миокарда. Жители Новополоцка, Полоцка и всего района попадут в двухчасовую зону доставки в межрайонное отделение. Если им будет показано интервенционное вмешательство, то оно будет сразу же проводиться, что значительно снижает вероятность летального исхода", - отметил Владислав Подпалов.

Новая лаборатория при необходимости будет обслуживать пациентов шести ближайших районов области. В перспективе катетеризационная лаборатория появится в Миорах на базе будущего кардиологического центра, возведение которого станет результатом государственно-частного партнерства.

По данным Витебского областного клинического кардиологического центра, повышенное артериальное давление регистрируется почти у 30% взрослого населения области. В центре с 2010 года ведется областная база пациентов, перенесших кардиохирургические вмешательства, в которой насчитывается более 2 тыс. человек с имплантированными электрокардиостимуляторами. В области в последние годы снижается уровень смертности от болезней системы кровообращения: в общей структуре смертности они не превышают 47% (по Беларуси 55-56%).

В День профилактики болезней сердца, который в этом году будет отмечаться 18 апреля, в Витебском областном клиническом кардиологическом центре проведут горячую линию по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Звонки принимаются с 10.00 до 15.00 по телефону 8(0212)52-69-27.-0-