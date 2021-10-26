Межрайонное регистрационное отделение ГАИ открылось в Городее

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в городском поселке Городея Несвижского района открылось межрайонное регистрационное отделение ГАИ Несвижского РОВД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Теперь жителям Несвижского и Клецкого районов не придется ездить в Столбцы для получения водительского удостоверения или решения других вопросов, связанных с регистрацией транспортных средств. Межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение ГАИ Несвижского РОВД сформировано управлением внутренних дел Минского облисполкома в целях оптимизации и совершенствования регистрационно-экзаменационной деятельности ГАИ", - рассказали в УВД.

Как отметил начальник УВД Минского облисполкома Александр Астрейко, МРЭО в Городее позволит сэкономить время жителей Несвижского и Клецкого районов. В зоне обслуживания открывшегося сегодня регистрационно-экзаменационного отделения проживает 66 тыс. граждан, состоит на учете более 41 тыс. транспортных средств. Также новое МРЭО разгрузит аналогичное подразделение ГАИ Столбцовского РОВД, где до сегодняшнего дня жители Несвижа и Клецка обслуживались вместе с жителями Дзержинского, Столбцовского и Узденского районов. Кроме того, удобное географическое расположение подразделения, развитое транспортное сообщение, в том числе наличие железнодорожной станции, а также помещения необходимой площади, позволит обеспечить оказание услуг по заявлениям граждан и юридических лиц, зарегистрированных не только в зоне обслуживания, но и на территории близлежащих населенных пунктов соседних Брестской и Гродненской областей.

В самое ближайшее время здесь ждут выпускников автошкол Несвижского и Клецкого районов для сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений. Для сдачи теории здесь организован экзаменационный класс - кабинет с новой компьютерной техникой, где будут проверяться теоретические знания правил дорожного движения.

Практический экзамен специалисты МРЭО Несвижского РОВД будут принимать на специальной площадке в районе автошколы в Несвиже. Экзамен по вождению будущим водителям нужно будет сдавать по городу.

Обращение граждан в межрайонное регистрационное отделение ГАИ Несвижского РОВД будет упорядочено благодаря электронной очереди. Именно по ней будет осуществляться в рабочих окнах МРЭО выдача соответствующих бланков, водительского удостоверения, регистрационных знаков.

Для осмотра транспортных средств сделана площадка, смонтирован смотровой навес, где проверку автомобиля и документов на него проведет компетентный сотрудник. Заканчивается работа по благоустройству подъездов, дополнительно изменена и организация дорожного движения вблизи МРЭО. В шаговой доступности от МРЭО находится отделение почтовой связи, где в случае необходимости через установленный терминал можно будет осуществить оплату за услуги. При необходимости оформления страхового полиса владельцы авто смогут воспользоваться услугами представителя Белгосстраха, который будет работать в одном из кабинетов МРЭО. Полностью укомплектован и штат сотрудников. Обслуживать население под руководством начальника отделения будут опытные работники из числа сотрудников Госавтоинспекции, паспортисты-операторы, специалисты, прошедшие спецподготовку.

Со временем в МРЭО будут предоставляться и некоторые дополнительные услуги, связанные, например, с выдачей копий учетно-регистрационных документов, оформления заявлений и изготовление в индивидуальном порядке регистрационных знаков с желаемой комбинацией цифр, составление договоров купли-продажи и другие.-0-