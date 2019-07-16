Межрайонные футбольные стадионы откроются на базе школ и гимназий Минска

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрайонные футбольные стадионы появятся в каждом районе Минска на базе средних школ и гимназий. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вместе с Белорусской федерацией футбола с целью популяризации этого вида спорта анализировалась база футбольных полей в учреждениях образования на предмет возможности создания на базе каждого района межрайонного стадиона, который бы позволил создать надлежащие условия для организации этой массовой игры. С учетом требований, которые были предъявлены, по каждому району внесены предложения в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Так, в Заводском районе были предложены стадионы в средней школе №162 и гимназии №21, в Ленинском - гимназиях №24 и 40, в Московском - в средних школах №167 и 145, в Октябрьском - в средней школе №71, в Партизанском - в средней школе №87, в Первомайском - в средней школе №196, в Советском районе - в средних школах №147 и 34", - сказала Анна Рысевец.

Представитель Мингорисполкома обратила внимание, что сейчас ведется капитальный ремонт спортивных сооружений в пяти учебных учреждениях в Первомайском, Советском, Фрунзенском, Центральном и Октябрьском районах столицы.

В целях подготовки к новому учебному году межведомственная комиссия оценит в том числе состояние физкультурно-спортивных объектов в учреждениях образования.

Всего в Минске действуют 142 спортивных ядра, 879 плоскостных спортивных сооружений, 23 антивандальных тренажерных комплекса.-0-