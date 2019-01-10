Межрайонный кардиоцентр для высокотехнологичных операций на сосудах сердца откроют в Мозыре

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Межрайонный кардиоцентр для выполнения высокотехнологичных операций на сосудах сердца откроется в Мозыре, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач Мозырской центральной городской поликлиники Наталья Тишкова.

Разместится новое подразделение в структуре кардиослужбы региона на базе Мозырской городской больницы. Средства на подготовку помещений были выделены из областного бюджета. Строительно-монтажные работы на финишном этапе.

В настоящее время ожидается поставка современного ангиографического комплекса, который будет установлен в рентгеноперационной. Оборудование приобретено за счет республиканского бюджета.

С открытием центра кардиослужба района получит более широкие возможности диагностики и лечения заболеваний сосудов сердца. В числе наиболее востребованных - коронарография (рентгеноконтрастный метод исследования, который является наиболее точным и достоверным способом диагностики ишемической болезни сердца) и стентирование (операция по установке стента - специального каркаса, позволяющего восстановить проходимость пораженных сосудов). На базе межрайонного кардиоцентра планируется проводить как плановые операции, так и при необходимости экстренные. Для этого прошли специальную подготовку четыре хирурга учреждения здравоохранения, готовых приступить к работе.

Жители Мозырского, Ельского, Наровлянского, Лельчицкого, Петриковского, Житковичского и Калинковичского районов смогут пройти диагностику и необходимые манипуляции в Мозыре. Ранее за такой медицинской помощью приходилось обращаться в областной центр.

Как рассказали в Гомельском областном клиническом кардиологическом центре, в последующем планируется создать подобный межрайонный кардиоцентр в Жлобине.

Таким образом, кардиослужба в юго-восточном регионе республики активно развивается, повышая доступность узкопрофильной медпомощи жителям отдаленных районов. В ноябре модернизированную рентгеноперационную с современным ангиографическим комплексом открыли в Гомельском областном клиническом кардиологическом центре. В новом оборудовании экспертного класса собраны новейшие технологии визуализации, программные средства, объединяющие различные методы получения изображения - ангиографию, компьютерную томографию, МРТ. Это позволило выполнять еще более точные и сложные оперативные вмешательства, уменьшить лучевую нагрузку на пациентов и персонал.-0-