Межрайонный скрининговый центр онкозаболеваний появится в Осиповичах

11 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Межрайонный скрининговый центр онкологических заболеваний планируется создать на базе Осиповичской ЦРБ в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главврач районной больницы Павел Шатило.

"Появление такого центра позволит на ранних стадиях обнаруживать рак. Сложность этого заболевания в том, что вначале он никак себя не проявляет. Единственная возможность обнаружить его - комплексное обследование человека, у которого, на первый взгляд, ничего не болит. Особое внимание в нашем скрининговом центре будут уделять раку толстой кишки, молочных желез и простаты - это одни из самых распространенных видов онкологических заболеваний не только в Беларуси, но и во всем мире", - подчеркнул главврач.

Скрининговый центр будет обслуживать население Осиповичского, Бобруйского и Глусского районов. Возможно, сюда смогут обратиться за помощью жители Белыничского и Стародорожского районов - этот вопрос сейчас прорабатывается.

Кроме того, аналогичные объекты планируется создать в Горках, Костюковичах, Бобруйске и Могилеве. Курировать работу межрайонных скриниговых центров будет Могилевский областной онкодиспансер.-0-