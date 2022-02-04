Межрайонный скрининговый центр в Пинске планируют оснастить новым оборудованием

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский межрайонный скрининговый центр по выявлению онкозаболеваний планируют оснастить новым оборудованием, сообщил сегодня на итоговой коллегии главного управления по здравоохранению облисполкома главный врач Брестского областного онкологического диспансера Руслан Лукьяновский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этой пятилетке основные мероприятия по скринингу в Брестской области предусмотрены и проводятся в Пинском регионе. Здесь на функциональной основе создан межрайонный скрининговый центр. Планируется приобрести для него два цифровых маммографа, УЗИ-аппарат высокого класса, видеоколоноскопическую стойку, тесты и расходные материалы для проведения скрининга рака шейки матки. В соответствии с государственной программой закупка оборудования предусмотрена за счет средств республиканского бюджета. В Бресте и Барановичах будет продолжен скрининг рака молочной и предстательной желез", - рассказал главный онколог области.

Для реализации мероприятий государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" в Брестской области с 2016 года проводится скрининг рака молочной и предстательной желез, с 2018-го - колоректального рака, с 2019-го - рака шейки матки. В связи с пандемией коронавирусной инфекции скрининговые мероприятия были ограничены. В 2020-2021 годах онкодиспансеры области частично перепрофилировались под инфекционные стационары. Несмотря на это, специализированная медицинская помощь продолжала оказываться.

Всего за время проведения скрининга в регионе было обледовано более 217 тыс. человек, патология выявлена у 12% обследованных, злокачественные образования - у 1139 человек. При этом в 84% случаев диагноз установлен на ранней стадии.

Так, в скрининге рака молочной железы приняли участие более 80 тыс. женщин. Рак выявлен у 0,5% обследованных (439 случаев). При проведении скрининга рака предстательной железы сдали тест более 91 тыс. мужчин. Рак выявлен у 0,7% (642 случая, в том числе у 94% - на ранней стадии). В рамках скрининга колоректального рака тест сдали более 24 тыс. пациентов. У каждого четвертого выявлены недоброкачественные новообразования, которые в будущем превратились бы в злокачественные. Рак выявлен у 38 пациентов, из них почти у 70% - на ранней стадии. За время скрининга рака шейки матки обследовано около 21 тыс. женщин, выявлено 20 случаев рака, все на ранних стадиях.

"Наряду с диагностикой скрининг - одна из стратегий раннего выявления рака. После сердечно-сосудистой патологии злокачественные образования являются одной из основных причин смертности населения. Эффективность раннего выявления рака демонстрирует показатель пятилетней выживаемости. Так, при выявлении злокачественной опухоли на первой стадии этот показатель составляет более 95%, а при выявлении в четвертой стадии пять лет переживают только около 15% пациентов", - констатировал главный врач областного онкодиспансера.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. По словам начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктора Михаловского, количество скрининговых мероприятий в регионе в 2022-2023 годах планируют увеличить.-0-