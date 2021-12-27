Межрайонный травматологический центр откроют в Столбцах

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрайонный травматологический центр откроют 28 декабря в Столбцовской центральной районной больнице. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный врач больницы Светлана Глебко.

"В прошлом году во время посещения центральной районной больницы в Столбцах глава государства поручил открыть на ее базе межрайонный травматологический центр. Его обустроили на свободных площадях, где ранее размещалось отделение паллиативной помощи. Сделали косметический ремонт, поменяли душевые кабины, приобрели новые тумбы и кровати. Также открыли третью операционную для оказания экстренной помощи, где есть все необходимое для травматологических операций. Сюда дополнительно закупили операционный стол, лампу и рентгеновский аппарат, которые ожидаем получить в 2022 году", - рассказала Светлана Глебко.

Центр будет обслуживать жителей Столбцовского, Узденского, Дзержинского, Несвижского и Клецкого районов.

Учреждение здравоохранения укомплектовано врачами-хирургами и врачами - травматологами-ортопедами первой и высшей категорий. Профессиональный уровень медиков позволяет делать операции травматологического профиля, в том числе высокотехнологичные.

За 11 месяцев 2021 года в приемное отделение больницы в Столбцах обратились 955 пациентов травматологического профиля.-0-