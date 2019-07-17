Межрегиональное сотрудничество способно ускорить рост товарооборота Беларуси и России - Исаченко

17 июля, Минск Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество способно ускорить темпы роста взаимного товарооборота Беларуси и России. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко на секционном заседании, которое проходит сегодня на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На открытии секции выступил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин. Он отметил важность развития производственных кооперационных отношений предприятий машиностроительной сферы двух стран в рамках Союзного государства. В качестве примера он привел завод БелАЗ. В 2017 году на предприятии была принята программа по созданию на территории России центров технической поддержки потребителей белорусской техники. В настоящий момент реализация этой программы находится в активной фазе.

К слову, сейчас примерно 60% продукции БелАЗ приходится на горнодобывающие предприятия России. Объем отгрузки белорусского производителя карьерной техники в 2018 году превысил $1 млрд, при этом около $600 млн пришлось на российский рынок.

В свою очередь Анатолий Исаченко назвал БелАЗ примером успешной промышленной кооперации стран, когда финальное производство стимулирует поставщиков разрабатывать новые изделия и продукцию мирового уровня. Компания не просто расширяет выпуск и реализацию своей продукции в России, но и активно взаимодействует с российскими поставщиками комплектующих, даже отчасти стимулирует их к дальнейшей разработке изделий: генераторов, дизелей, двигателей, других комплектующих, которые потом формируют новые модели самосвалов.

В целом он считает, что в межрегиональном сотрудничестве сосредоточен огромный потенциал, который может ускорить темпы роста объемов взаимного товарооборота Беларуси и России. По его словам, межрегиональное сотрудничество набирает свои обороты, оно становится более масштабным, результативным, прагматичным, нацеленным на конечные результаты.

В рамках работы секции с докладом выступила председатель Жодинского городского Совета депутатов Наталья Сушко. Она отметила, что город формирует более 13% объемов промышленного производства Минской области. "Жодино открыт для российских партнеров, и в настоящее время с регионами России подписано 5 договоров о сотрудничестве. Для повышения инвестиционной привлекательности два земельных участка, расположенных на территории города, вошли в состав свободной экономической зоны "Минск". Мы готовы предоставить эти территории российским компаниям для создания производств с предоставлением налоговых льгот, а также предложить российским инвесторам свободные земельные участки для реализации своих проектов", - сказала она.

Участники заседания пришли к выводу, что органам государственной власти всех уровней в обеих странах нужно активизировать усилия по выработке разносторонних взаимовыгодных и эффективных форм межрегионального сотрудничества на базе Союзного государства в различных сферах деятельности, в том числе в социально-экономической области.

VI Форум регионов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге 16-18 июля. Ожидается, что на мероприятии будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы.-0-