Межуниверситетский квиз соберет свыше 140 эрудитов в БГУ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межуниверситетский квиз "Экономик-ON!" впервые пройдет 9 декабря в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Инициаторами проведения квиза выступили студенты экономического факультета вуза под руководством доцента кафедры международной политической экономики Ирины Лаврухиной. Мероприятие ориентировано на популяризацию экономических знаний среди молодежи через внедрение современных форм в изучении этой сферы.
"На интеллектуальный бой соберутся 25 студенческих команд из БГУ, БГЭУ, БГУИР и БНТУ. Это свыше 140 представителей факультетов не экономического профиля. В течение двух часов им предстоит пройти четырехэтапный квиз, который дает право ответа каждой сборной путем его записи на бланк. Задания представят в виде картинок, ребусов, видеовопросов. Также нужно будет по описанию угадать термин, дополнить цитату, догадаться, что находится в черном ящике. Всего эрудиты ответят на 30 вопросов, связанных с базовыми понятиями, концепциями экономики и ключевыми мировыми финансовыми событиями", - рассказали в пресс-службе.
Качество ответов оценят студенты и преподаватели экономического факультета БГУ. Победителей наградят памятными подарками.
Данная инициатива включает также разработку студентами-экономистами БГУ дидактических материалов для подготовки к квизу.-0-