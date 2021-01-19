Михаил и София стали в 2020 году самыми популярными именами в Минске

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные жители в 2020 году чаще называли новорожденных мальчиков Михаилами, а девочек - Софиями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома.

"За последние двадцать лет мода на имена в столице изменилась, но по большей части это касается мужских имен. Если до 2000-х годов самыми распространенными именами для девочек были Анастасия, Екатерина и Татьяна, а мальчиков чаще называли Александрами, Дмитриями и Сергеями, то с 2000 до 2020 года среди женских имен превалировали Анастасия, Дарья и Мария, а среди мужских - Максим, Артем и Никита. В ушедшем году в тройке самых распространенных имен для девочек расположились София, Алиса и Мария, а в топе имен для мальчиков находились Михаил, Максим и Марк", - рассказали в отделе нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома.

Как удалось узнать у работников столичных органов ЗАГС, жители Минска также выбирали для малышей довольно оригинальные имена. Среди необычных для девочек - Габриэлла, Тиффани, Беатриче, Арья, Забава, Зоряна, Иванка, Леана, Ясентия, а мальчиков называли Рафаэлями, Джонатанами, Дарианами, Лукой, Лео, Енисеем, Елисеем, Никоном и Марьяном.

Всего с начала 2020 года в столице выдали первые документы для 18 885 новорожденных.-0-