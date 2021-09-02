Микролабораторию для тестов на COVID-19 откроют на Центральном автовокзале в сентябре

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии планирует в этом месяце открыть еще один пункт по отбору биологического материала на коронавирусную инфекцию - на территории Центрального автовокзала, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача учреждения Наталья Автухова.

"Исследования будут проводиться в микробиологической лаборатории Минского городского центра гигиены и эпидемиологии по адресу: пер.Броневой, 10А. Точно так же, как и при отборе проб в пункте на железнодорожном вокзале. Результаты исследований получаются быстро - ответ приходит в течение суток, задержек у нас нет. В субботу, например, результат исследования готов в тот же день", - уточнила Наталья Автухова.

Лабораторное тестирование на COVID-19 методом ПЦР для выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение об отсутствии инфекции, осуществляется в микробиологической лаборатории городского центра только по предварительной электронной записи (если отбор проводится на вокзале, при себе помимо прочего надо иметь копию билета). На процедуру желательно прийти натощак или не ранее, чем через 1,5 часа после приема пищи, курения.

Забрать результаты на русском и английском языках с QR-кодом можно на следующий день после забора материала с 9.00 до 11.00. А в субботу - в тот же день с 16.00 до 17.00.

Воспользоваться услугой могут и те, кто въезжает в Беларусь, например, возвращается из путешествия и хочет перестраховаться, но тоже по предварительной записи (накануне процедуры).

Стоимость исследования на сегодняшний день составляет для резидентов республики - Br31,73 (с внесением результатов в систему "Путешествую без COVID-19" - Br35,33), для нерезидентов - Br44,42 (Br48,02).

Микробиологическая лаборатория на железнодорожном вокзале работает с 9.00 до 18.00 с техническим перерывом с 12.00 до 13.00, а по субботам - с 9.00 до 12.00. Аналогичный график предполагается и на Центральном автовокзале.

Между тем из-за высокого спроса в летний период микробиологическая лаборатория городского центра гигиены и эпидемиологии в Национальном аэропорту Минск с 19 августа перешла на круглосуточный режим работы. Пассажиры могут в любое время (в том числе в выходные и праздничные дни) сдать ПЦР-тест на COVID-19 или пройти диагностическое экспресс-тестирование на антиген COVID-19 (ДЭТ Ag). В основной массе (порядка 70% случаев) услугой ПЦР-тестирования пользуются граждане Беларуси.

Подробную информацию о тестировании на коронавирусную инфекцию можно найти на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.-0-