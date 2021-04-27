27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Микрорайон Юбилейный расширяют в Хойниках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

За последние пять лет в Хойникском районе построены семь многоквартирных домов и 31 индивидуальный дом, в том числе для многодетных семей. В районе созданы условия для поддержки и самореализации молодежи, совершенствуется спортивная и культурная инфраструктура.

Активно застраивается микрорайон Юбилейный в райцентре. Здесь есть детский сад, школа, магазины, игровые площадки. Возводятся многоквартирные дома для молодых специалистов и многодетных семей. Один из них планируется ввести в эксплуатацию в конце мая - начале июня. В пятиэтажке на 40 квартир завершают отделочные работы. "Во дворе согласно строительным нормам укладывается специальная предупреждающая и направляющая тротуарная плитка для людей с заболеваниями по зрению. Обустроены съезды, достаточно парковочных мест", - рассказал мастер строительно-монтажных работ Хойникского завода ЖБИ Дмитрий Данилович.

Удобство микрорайона оценила семья Коноваловых. Ольга и Владимир с сыном Дамиром знакомят со своим кварталом. "Здесь есть все для нормальной жизни: детские площадки, торговые центры, школа", - поделилась молодая мама.

В этом году планируют начать строительство еще одного дома, оборудованного газовыми котлами, для многодетных семей.

На перспективу рассматривают также возведение электродомов, рассказали в Хойникском райисполкоме.

В 2020 году в райцентре построили более 5,4 тыс. кв.м жилья. Для его возведения задействуют средства по Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.-0-