Микрорайон ЮЗМР-1 начнут строить в Бресте в этом году

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В юго-западной части Бреста в этом году начнут застраивать новый микрорайон. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"К освоению и застройке городских территорий подходим взвешенно и рационально. В текущем году УКС города Бреста приступит к строительству нового юго-западного жилого микрорайона №1. Это фактически последняя масштабная территория в городе, которая подвергнется комплексной застройке", - отметил Александр Рогачук.

На территории ЮЗМР-1 построят многоэтажные жилые дома, в том числе с торгово-бытовыми помещениями. По проекту в этой части города планируется многофункциональный общественный центр. Из социальной инфраструктуры - детский сад, школа, поликлиника, аптека, гостиница, спортивные сооружения.-0-