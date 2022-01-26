Микрорайоны и промзоны: где Минские кабельные сети запланировали строить и обновлять подстанции

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезный портфель контрактов на строительство и реконструкцию подстанций 110/10/6 кВ планирует реализовать в текущем году филиал "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в секторе связей с общественностью РУП "Минскэнерго".

Так, энергетики сейчас завершают реконструкцию подстанции "Химзавод" и вышли на основной этап строительства подстанции "Камвольный комбинат".

В столичном микрорайоне Чижовка, который активно застраивается, на второе полугодие 2022 года запланировано начало строительно-монтажных работ по реконструкции подстанции "Чижовка".

"Также в планах филиала - улучшение электроснабжения и промышленной зоны города. Уже в этом году запланированы реконструкция и выход на стройплощадку подстанции "Атлант", - рассказали в РУП "Минскэнерго". - А в одном из самых больших в Беларуси динамично строящихся экспериментальных многофункциональных комплексов "Минск Мир" дан старт строительству подстанции "Аэродромная-2".

Только за 2021 год филиал провел техническую модернизацию 16 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для подключения зарядных станций для электромобилей. Реконструированы электрические сети района усадебной жилой застройки в границах улиц Ваупшасова - Солтыса - пер. 4-го Холмогоского - Радиальной - Холмогорской.

Всего же за минувшие пять лет построено, реконструировано и модернизировано 7 подстанций 110/10/6 кВ, более 300 км электрических сетей 0,4-110 кВ, 80 ТП/РП10/0,4 кВ.-0-