Микуленок: многодетным семьям в Минске предлагают разные варианты жилья на выбор

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске многодетным семьям, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, предлагают разные варианты жилья на выбор, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Многодетным семьям в Минске стараются предлагать разные варианты жилья, чтобы каждая выбрала для себя наиболее удобное расположение и стоимость за квадрат. "По итогам прошлого года мы направили на строительство 4,2 тыс. многодетных. Для сравнения скажу, что в 2019-м эта цифра была гораздо ниже - 2 тыс. Примерно 800 многодетных семей пока не определились. Бывает, что только одной семье предлагают до семи вариантов. Выбирают то, что удобнее. Кому-то важнее цена квадрата, кому-то место", - рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Он также отметил, что по плану в нынешнем году направление получат еще 1,6 тыс. столичных семей, после чего город выйдет на условия, которые оговорены нормативными документами, - предлагать многодетным жилье в течение года в зависимости от постановки на учет нуждающихся.-0-