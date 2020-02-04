MiLida – объединяя лучшее

Продукция ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" уже давно полюбилась покупателям и пользуется неизменно высоким спросом как в Беларуси, так и далеко за ее пределами. Например, сухое молоко под брендом MiLida хорошо знают и покупают за 10 тыс. километров от его родины – на Дальнем Востоке России.

От Минска до Южно-Сахалинска

Лидский молочно-консервный комбинат был основан в 1952 году. В конце 2011-го на предприятии начались значительные перемены, изменившие его статус и роль на отечественном рынке. С тех пор в структуру общества вошли три филиала: "Новогрудский маслодельный комбинат", "Ошмянский сыродельный завод" и "Сморгонские молочные продукты". Был проведен ребрендинг торговой марки. Теперь вся продукция акционерного общества выпускается под брендом MiLida.

– Производственные мощности позволяют перерабатывать до 1700 тонн молока в сутки. Этот объем дает возможность выпускать линейку разнообразных молочных продуктов. Ассортимент включает более 200 наименований. Это – сухие молочные продукты, в том числе молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, сливки сухие, сыры, масло, а также цельномолочная продукция, – отмечает генеральный директор ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" Сергей Юрчик. – Свыше 80% выпускаемого отправляем на экспорт. Главными экспортно ориентированными продуктами являются сухое молоко, сыр и масло.

География поставок продукции включает более 20 стран мира. Один из основных рынков сбыта – Российская Федерация. Также предприятие поставляет продукцию в Казахстан, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Китай и другие страны. Бренд MiLida знают в странах Африки и Ближнего Востока. Год за годом осваиваются новые рынки. В Беларуси молочная продукция из Лиды хорошо представлена в Гродненской области и Минске.

Секреты производства

Сердце предприятия – производственная площадка в Лиде. Здесь работает четыре цеха, которые связаны единым технологическим процессом: цельномолочный и консервный, сухого обезжиренного молока и сухих молочных продуктов.

Самый новый цех – по производству сухих молочных продуктов, где установлены трехступенчатый вакуум-выпарной аппарат с падающей пленкой и трехстадийная сушильная установка. К слову, универсальная сушка обеспечивает выпуск широкого ассортимента сухой молочной продукции, конкурентной, в том числе и по цене, с лучшими зарубежными аналогами.

– Процесс начинается с приемки молока. В зависимости от сезона комбинат ежедневно принимает 450–550 тонн. Наша сырьевая зона объединяет три района: Лидский, Вороновский и Ивьевский, – рассказывает начальник производства ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" Вячеслав Котович.

– После приемки молоко проходит сразу несколько операцией: охлаждение, нормализацию и пастеризацию. И только потом поступает на участок сухих молочных продуктов, где хранится в специальных емкостях. Суточная загрузка цеха – 200 тонн молока, – продолжает специалист. – Только после этого оно отправляется на сгущение – это очень увлекательный процесс. На выходе мы имеем молоко с концентрацией в 47% сухих веществ. Затем оно поступает на сушильную башню, куда подается горячий воздух свыше 180 градусов. В итоге получается готовый продукт – сухое молоко высочайшего качества с сохранением всех полезных свойств. При этом важно отметить, что в обычном питьевом молоке содержится около 12% сухих веществ, а в готовом сухом – более 96%. Завершающий процесс – фасовка в мешки по 25 килограммов.

В приоритете – качество

Важно отметить высокий уровень многоступенчатого контроля входящего сырья, технологических процессов и качества готовой продукции. Производственная лаборатория оснащена современным оборудованием, что позволяет оперативно получать точные результаты анализов. В 2014 году Лидский молочно-консервный комбинат стал первым в стране предприятием, где была организована лаборатория сенсорного анализа. В 2015-м здесь внедрена система безопасности пищевых продуктов в соответствии с международной схемой сертификации FSSC 22000, что в очередной раз подтверждает: предприятие выпускает только качественную и безопасную продукцию, завоевавшую признание и авторитет не только в Беларуси, но и за ее пределами. Неслучайно престижный паспорт качества, присуждаемый Госкомитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии, первым в нашей республике получило именно предприятие в Лиде.

Большое внимание уделяют здесь и выпуску цельномолочной продукции, которую покупатели хвалят не только за ее вкус, но и пользу для здоровья. Молоко, кефир, йогурты, творог, сыры и сметана не содержат ГМО, консервантов, к минимуму сведены стабилизаторы – все исключительно натуральное.

– Ориентируясь на требования современности, коллектив комбината трепетно относится к многолетним традициям производства высококачественной продукции, – говорит Сергей Юрчик и отмечает, что общий успех предприятия в первую очередь зависит от личного успеха каждого работника.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней".

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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